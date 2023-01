Los turistas requieren baños

Uno de los mejores productos que ofrece un país es el turismo, por eso muchas naciones lo tienen como principal fuente de ingresos. Me pregunto: cómo fomenta el Ministerio de Turismo algo tan vital para la economía del Ecuador sin controlar el aseo en los baños públicos, entre ellos los de las gasolineras. Fui a Santa Elena y, en una que está a la entrada de Chanduy, la llave del lavamanos estaba llena de pelos negros, no había papel ni jabón. ¿Cómo una gasolinera, que es un negocio rentable, puede tener baños sucios y descuidados? Se acerca la temporada playera; no hagan que los turistas se lleven tan mala imagen de mi lindo Ecuador.

Ing. Com. Matilde Manzo