Para ilustrar el procedimiento para fijar las tasas de interés en el Sistema Financiero (aplicable para cualquier banco en particular) durante enero - diciembre (www.superbancos.gob.ec) consideramos, por un lado, ingresos por $3.652 millones (intereses activos) que genera el promedio de préstamos -menos provisiones- a corto/mediano/largo plazo ($29.303 millones) y, por otro lado, egresos por $1.145 millones (intereses pasivos) que causan depósitos promedio a la vista y a plazo ($39.667 millones). Durante el periodo, la tasa de interés activa promedio es 12,5 % anual y la tasa de interés pasiva promedio es 2,9 % anual. Tasas se establecen para que ingresos netos (intereses activos – pasivos), más otros ingresos menos otros egresos alcancen el objetivo de retorno sobre el capital (ROI) en términos reales. Durante el periodo, utilidades netas ($387 millones representan 7,3 % anual (ROI) respecto al patrimonio promedio ($5.299 millones). Si al primer análisis las tasas de interés activas resultan ser altas respecto a la inflación y las tasas de interés pasivas, esto es, un alto margen financiero, siendo el resto igual, la alternativa sería bajar las tasas de interés activas y considerar un aumento en el portafolio y/u otros ingresos y/o reducir gastos operativos y de personal y creando provisiones del portafolio refinanciado. Utilizando un modelo financiero construido para este propósito realizamos un estudio de sensibilidad computarizado con diferentes portafolios y depósitos con varias tasas de interés a través de un proceso de prueba y error. Depósitos, netos de encaje, deben utilizarse solo para extensión de préstamos. Contemplar la venta de activos improductivos. Instituciones financieras eficientes alcanzan el objetivo a menores tasas de interés. Este análisis, en términos muy generales, puede ser utilizado por instituciones financieras privadas y también como referencia para la fijación de tasas de interés por segmento de negocios (corporativos, comerciales, pymes, consumo) por la Junta Financiera, utilizando la información del Sistema Financiero Nacional. Importante destacar que el riesgo de crédito y la liquidez de la economía influyen en la determinación de los rangos de tasas de interés para los distintos segmentos de negocios. Finalmente, las tasas de interés pasivas deben estimular el ahorro. Las tasas de interés activas no deben ser ni tan altas que no incentiven la inversión, producción y empleo ni tan bajas que erosionen el capital (patrimonio).

