Convocatoria para "marcha del pendrive" llegó al Consejo de Participación

Washington Andrade convocó a una marcha para protestar por el rechazo a las impugnaciones en la selección de la Judicatura

Más de 30 personas acudieron a la denominada "marcha del pendrive", que organizó el abogado Washington Andrade.

El abogado Washington Andrade encabezó una movilización este 1 de septiembre de 2025, en Quito, en la que tenía previsto solicitar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) "actúe con transparencia en la designación del Consejo de la Judicatura" (CS).

(Te invitamos a leer| Gobierno se reunirá con alcaldes antes de visita oficial de Marco Rubio a Ecuador)

Andrade, quien ha sido el abogado defensor de la jueza Nubia Vera y del expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, realizó la convocatoria, pero la movilización tuvo poca acogida. Según imágenes difundidas en redes sociales, más de 30 personas se reunieron con él y recorrieron la avenida Amazonas, en el norte de la capital.

El abogado y otros ciudadanos se congregaron en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en la misma vía, en donde recibieron una estructura grande en forma de un USB. La figura hacía referencia al caso Pendrive, en el que el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, está investigado luego de una denuncia de Vera por supuestamente presionarla para que emita una sentencia en contra de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Reclamo por las impugnaciones

Según Andrade, la "marcha del pendrive", como la denominó, se organizó de forma pacífica, con una "protesta simbólica". El abogado dijo que la movilización tenía como fin reclamar por la decisión del Consejo de Participación de rechazar las impugnaciones que él presentó en contra de Godoy. "Ha impedido que se den públicamente y presentaremos una acción de protección", anunció.

CPCCS avaló informe: Candidatos claves a la Judicatura sin impugnaciones Leer más

Luego de la concentración, Andrade junto a otras personas caminaron por uno de los carriles de la av. Amazonas hacia el edificio de Participación, junto a la estructura, en donde estaban las fotos de los rostros de Godoy, de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez; del juez de la Corte Provincial de Pichincha, Fabián Fabara, quienes también fueron impugnados. Además, había imágenes de los vocales del Participación.

El desplazamiento se realizó sin percances y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no informó sobre cierres viales por esta movilización.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!