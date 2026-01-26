Expreso
  Cartas de lectores

Sobre: “Asambleísta de la RC cuestiona permanencia de Gilbert en Participación”

Mi razón de estar en el CPCCS es para trabajar por la salud de mi país.

Señor director:

Respecto de lo manifestado por el asambleísta de Revolución Ciudadana -RC- César Palacios, a quien saludo muy atentamente, y quien cuestiona mi permanencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-, me permito recordarle que fui honrado con el voto de 564.200 hermanos ecuatorianos a título propio, no de ninguna palanca de algún partido político.

Mi razón de estar en el CPCCS es para trabajar por la salud de mi país.

Roberto Gilbert Febres-Cordero

Consejero CPCCS

