Las palabras construyen o destruyen, sin embargo en los últimos años cada quien piensa en voz alta, sin censura, sin análisis, sin reflexión. Es importante medir las consecuencias de lo que nuestras palabras pueden ocasionar.

Y esto no solo ocurre en nuestra Asamblea, que se caracteriza por estar conformada por un vergonzoso grupo humano (con sus pocas excepciones) cuyos enunciados carecen de coherencia, criterio o ética.

También sucede con la prensa, en la que algunos de sus miembros, desconociendo que la prensa es un ‘poder’ que dirige la opinión pública, emiten juicios olvidándose de que pueden destruir a quienes nombren, y en algunos casos generar una debacle económica por la inestabilidad en la que sumergen al país a consecuencia de sus comentarios.

Pareciera que nos gusta vivir con la adrenalina a flor de piel, subiendo el riesgo país, apoyando la discordia, el caos, la crítica, creyendo que unos son mejores que otros.

No entiendo dónde están los líderes de este país, y no me refiero solo a los líderes políticos, sino a quienes guían el destino nuestro: los rectores de universidades, los investigadores, los colegios de profesionales, la Iglesia, los empresarios, las agrupaciones de padres de familia. Este país nos importa a todos y no merecemos caminar hacia el abismo.

Va siendo hora de asumir lo que decimos, no solamente en casa, sino en todas partes.

Dejemos de generar violencia verbal, seamos creativos con un lenguaje positivo, no destruyamos a otros porque tenemos temor de no dejar una huella en nuestro metro cuadrado de vida.

Si alguien cree que el juicio político va a mejorarnos como país, está totalmente equivocado. Este juicio es una de las muchas otras ‘torpezas’ con las que en Ecuador se destituyen presidentes.

Porque aquí la Constitución, como las palabras, se interpretan de acuerdo con el ánimo con el que se levanten, o con la conveniencia oportuna.

Este juicio, como todo proceso en el que se rompe la institucionalidad, nos aleja más de ser un país desarrollado.

Lorena Cedeño R.