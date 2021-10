Que siempre prevalezca la verdad

El diccionario de la Real Academia de la Ciencia define: la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea. El término se usa en sentido técnico en diversos campos como la ciencia, lógica, matemáticas y filosofía. Si la verdad es relativa o absoluta. La verdad hace bien al que lo escucha y mal al que la dice. Hay verdades a medias porque no son completas, como por ejemplo que la selección de Ecuador nunca ha perdido con Alemania; es verdad, pero porque nunca ha jugado con Alemania. También lo que para uno es verdad para otro es falso; la verdad es subjetiva, no existen verdades absolutas. Se podría decir que toda verdad tiene algo de mentira y la mentira algo de verdad. Ej.: en el caso de un vidrio que se rompe en mil pedazos; para resaltar la verdad se tendría que unir cada pedazo. La verdad se impone, mientras la mentira requiere de otras mentiras para sostenerse. Nuestro país esta pasando por momentos difíciles pretendiendo humillar, ofender y destruir la imagen de nuestro presidente Guillermo Lasso. Recomiendo que no se dejen engañar por los que promueven el caos, el desorden, para desestabilizar al gobierno.