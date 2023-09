A la edad que tengo es inapropiado decir “sesenta y piquito”, pues lo real y correcto es expresar setenta y pico, aunque el pico no lo revelo por economía de espacio en esta carta. Podría argumentar que estoy más allá del bien y del mal, pero no lo digo porque al fin y al cabo alguna vez se ‘cojea de alguna pata’. Ser completamente justo es una utopía, pero desde ‘mi curul de la vida’ veo y afirmo sin equivocación que el país se cae a pedazos. Deseo ‘dispararles’ a la cabeza de todas las autoridades unas cuantas reflexiones sobre el descalabro que se vive. Todas las instituciones en conflicto, todas buscando en los escombros sus propios y mezquinos intereses, viviendo un verdadero infortunio, sin rumbo cierto, sin articulación y sin propósito de enmienda. La nación contempla absorta el desmoronamiento de valores nunca antes visto. El pesimismo, desesperación, angustia y desconsuelo se han apoderado de la patria, y no se encuentra una salida efectiva e idónea al estado de descomposición institucional que ha echado raíces.

Mi conciencia me obliga a, con energía, decisión, pasión y rebeldía, reclamar por esta insólita situación que se vive. Los setenta y pico de años que he cumplido me hacen describir con realismo la difícil etapa que atravesamos, aparte de que estoy justamente indignado. ¡Para lo que vale mi indignación, carajo!

NOTA: disculpas por el carajo, pero es necesario.

Guillermo Pérez de Castro