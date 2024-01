Señor presidente, en sus manos está el bienestar de 517.600 jubilados del IESS

Los ecuatorianos estamos hartos de la deplorable práctica de los politiqueros y gobiernos de turno, de fraguar expectativas a través de promesas de campaña electoral y/o múltiples ofrecimientos relacionados con el bienestar de la población, que no se cumplen. Por ejemplo, a 517.600 jubilados del IESS -significativo grupo electoral- que en su oportunidad entregó todo su esfuerzo para contribuir al desarrollo del país, se le viene vulnerando la seguridad de sus aportes (diferentes fondos), poniendo en gravísimo riesgo nuestra salud mental y física, que son parte de nuestro patrimonio. Mes a mes se anuncia que el IESS debe hacer “maromas” para completar y desembolsar las pensiones de jubilados, lo que nos mantiene en zozobra, agravada porque el Estado no honra oportunamente las deudas con el IESS. Bajo la premisa de que la razón es nuestra única fortaleza y que no contamos con representantes en la Asamblea para que ‘negocien’ nuestra reivindicación, recurrimos a usted, señor presidente Noboa, para exigir respeto y ecuanimidad en la relación entre Gobierno y jubilados. Usted tiene en sus manos la oportunidad de la Consulta; le pedimos desechar aquellas que son demagógicas e intrascendentes e incluir las que solucionen los graves problemas de la comunidad, que usted conoce perfectamente y que el pueblo ecuatoriano aprobará gustoso, pues significarán un giro revolucionario en la historia del país.

Leonardo Cueva Piedra