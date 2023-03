Señor presidente, por dos ministerios perdió la consulta

No entendemos cómo maneja su presidencia; no conversa con sus dirigentes y ellos le harían conocer cómo están los hospitales. Como ejemplo, en el hospital público en Milagro no hay medicamentos ni especialistas que atiendan a los pacientes, más que todo a las que van a dar a luz. Medite y saque a este mal ministro. En el IESS es lo mismo, no hay nada. En mi caso, estoy derivado a Guayaquil y Babahoyo, y eso cuesta transporte y estadía. Para ello tengo que ahorrar mensualmente. Ahora es la oportunidad de reorganizar su gabinete en bien del país.

En Educación la ministra es también correísta. Por ello la educación está en cero y usted conoce por la información internacional que en el país los estudiantes tienen poca preparación en materias básicas (Matemáticas, Lengua, Química, etc.,), no por culpa de los maestros, sino que siguen el camino del gobierno anterior: los alumnos y padres de familia mandan al maestro; si un maestro le llama la atención a su estudiante, es denunciado y de inmediato sancionado. Para mejorar la educación se necesita que las matrículas de los establecimientos educativos y los nombramientos de los profesores sean de las escuelas y colegios , no de los distritos; modificar la ley: el niño debe respetar al maestro; designar profesores graduados en los normales y en las universidades; nombrar conserjes y secretarias; y que el remate de los bares quede en los establecimientos educativos, no en los distritos.

La ministra de Educación le está dando falso informe. Converse con maestros activos y jubilados y le expondrán qué tan preparados están los niños y jóvenes de este país.

Gualberto Arias Bonilla