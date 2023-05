Los santos de la revolución ciudadana

En septiembre de 2019 se retiró la estatua de Néstor Kirchner de la sede de Unasur. El actual alcalde ha propuesto reinstalarla en Quito, lo que no sorprende pues es fervoroso integrante de la revolución ciudadana. La propuesta es ofensiva para los quiteños y ecuatorianos, pero sugerimos un lugar adecuado para que pueda ser venerada. Es muy amplio y está desocupado, se encuentra al final de la calle Rocafuerte: el antiguo penal García Moreno, donde estaría muy confortable. Y para que no esté solo se pueden habilitar otros salones para colocar retratos de los demás santos extintos de la revolución del siglo XXI, como Castro, Chávez y Guevara; o de los beatos Ortega, Lula, Morales, Maduro, el prófugo expresidente de Ecuador y los nuevos devotos que en el norte y sur de América tratan de alcanzar su santidad, sin olvidar reabrir una celda de castigo para los exasambleístas que no lograron derrocar al presidente Lasso. Al abrir este santuario de la RC podrían cobrar una contribución a los devotos que asistan a venerar y admirar las imágenes, con tarifas especiales para los que vengan de otros países o que han ocupado puesto público, entregando como recuerdo un escapulario con el retrato de Cristina K. Al poco tiempo recaudarían suficiente para completar las esculturas. La ocupación del panóptico con este templo permitiría dar utilidad a este bien patrimonial de ingrata recordación. Que el gobierno rechace el retorno de la estatua de Kirchner o de cualquier otro semejante, para librar a Quito y Ecuador de esta mala vibra.

Alfredo Sánchez Núñez