Cartas | ¿Dirigencia del fútbol es cómplice del amaño en el fútbol ecuatoriano?

Hay muchos pasatiempos que no crean adicción, pero los juegos de azar son los más peligrosos, pues es fácil caer en el hábito. La ludopatía vuelve a la persona irracional e impulsiva frente al juego y afecta su conducta y sus relaciones personales, familiares y laborales. Suele comenzar de forma inocente: a veces se gana, otras se pierde, hasta que el jugador se obsesiona con la idea de un golpe de suerte inminente. Esto conduce a perder dinero, pedir prestado a familiares y amigos, solicitar adelantos en el trabajo, mentir para ocultar el problema, malgastar ahorros y, en casos extremos, robar para seguir jugando. Si usted apuesta en los resultados del fútbol ecuatoriano, primero debería informarse si la Liga Pro está patrocinada por una casa de apuestas colombiana. La advertencia surge porque, según investigaciones, varios clubes y futbolistas estarían comprometidos en el amaño de partidos en el país. Este problema, ya público y notorio, recuerda lo ocurrido durante el ‘reinado’ de Al Capone en Estados Unidos, cuando el amaño afectaba al boxeo profesional y grandes campeones eran tentados a perder por dinero.

No es justo que en nuestro país aún no se tomen medidas. Según una denuncia publicada en EXPRESO, varios dirigentes han sido acusados de promover este negocio fraudulento, aunque nadie ha rendido testimonio. Se dice que la Liga Pro investiga a cuatro clubes y varios jugadores, cuando lo correcto sería que la justicia ordinaria actúe contra los principales responsables.

Emilio Ruiz Ortiz