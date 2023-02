Salvaje carnaval

Observando con horror los desmanes y conductas del pueblo ocurridos en las playas y en las ciudades, me parece que ya es el momento de eliminar completamente este famoso carnaval. No es posible que bajo ese nombre se agreda a las personas echándoles lodo, agua, espuma, y sobajeo. ¡Caramba! ¡Qué salvajada! Aparte de escenas impúdicas de sexo, me lleno de furia al ver a nuestra gente cada día más estúpida, más falta de educación y recato. Autoridades, eliminen esto. De un solo golpe cambiemos esta putrefacta conducta.

Si yo fuera autoridad, desde ahora diría a los cuatro vientos que en Ecuador se elimina esta forma del carnaval. De hoy en adelante solo serán bailes y música.

¡Qué orgullo ver a los ambateños, guarandeños, quiteños, que con bailes y música lo celebran. Al que se atreva a jugarlo de otra manera se los meterá a prisión. Claro que con tanto ladrón y asesinos, y ahora salvajes, tendremos que hacer una ciudad cárcel, porque esta faltará. Usemos la cabeza, como decían nuestros abuelos, y veamos dónde encerrar a todos los imb... carnavaleros.

Martha Jurado Rodríguez