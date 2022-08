El ruido: una forma de agresión, daño a la salud y violencia (OMS)

El ruido es un sonido o conjunto de sonidos sin armonía ni ritmo, o música a más de 70 dB. Es desagradable para el oído, dañino para la salud y el medio ambiente, y altera la fisiología normal del individuo. El uso y abuso de parlantes, tráfico, comercio, industria, fiestas, etc., son fuentes permanente de ruidos. En Ecuador casi todas las ciudades, cantones parroquias, playas, sitios turísticos son agredidos e intoxicados permanentemente por ruido, a vista y paciencia de indolentes e inoperantes autoridades que no hacen nada frente a este grave problema; más bien lo fomentan y apoyan. Los niveles permitidos por la OMS son: 65 dB durante el día y 55 en la noche. Daños que produce: trauma acústico, pérdida total o parcial de la audición por sonidos fuertes (petardos, cláxones) cerca del oído, o por exposiciones repetidas a este. Cuanto más fuerte, menor la cantidad de tiempo que tarda en producirse el trauma; iguales riesgos se corren ante una exposición prolongada de 70 dB o más, en especial si no se usa protección, pues no hay suficiente tiempo para que los oídos descansen entre las exposiciones. Trastornos digestivos, afecciones cardiovasculares, problemas cognitivos. Podría estar asociado con obesidad, diabetes, alcoholismo y adicciones. Produce socioacusia , alteraciones nerviosas, cefalea, derrames, jaqueca, estrés oxidativo, alteraciones del sueño atención y aprendizaje. Aumento de secreciones hormonales (tiroides/suprarrenales), disfunción sexual, muerte súbita.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez