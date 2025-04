Cartas de lectores: Aclaración indispensable sobre la Reserva Monetaria

La RM no son recursos del Banco Central, solo es el depositario. Sus acreedores son empresas e instituciones públicas (ej.: CNEL, IESS), bancos públicos (ej.: Biess, BEDE; CFN, BAN Ecuador), todos los bancos privados y cooperativas (encaje bancario), todos los organismos de desarrollo seccional (GAD), entidades autónomas (ej.: universidades) y el Gobierno central que dispone únicamente del saldo de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Se alimenta de inversiones en oro y depósitos en el exterior del Banco Central, divisas y remesas que ingresan por transferencias e inversiones públicas y privadas, pagos por servicios prestados al exterior, exportaciones petroleras y no petroleras, desembolsos de créditos contratados por el Estado y el sector privado. Disminuye por servicio de la deuda externa pública y privada (pago de capital e intereses y de servicios), importación de mercaderías a crédito y de contado; pago de becas, gastos de viaje y otros gastos privados. La cuenta está permanentemente en movimiento, como se observa en gráfico publicado por EXPRESO el 19 de marzo. Por ej.: a enero de 2018 era alrededor de $ 5.500 millones; a enero de 2021 casi $ 7.000 millones; a enero de 2022 algo más de $ 9.000 millones; y a marzo de 2025 $ 8.425 millones. La constante fluctuación de saldos indica el riesgo de su utilización excesiva o en propósitos ajenos a sus necesidades. Por ello el Ministerio de Finanzas aún debe al Banco Central unos $ 6.900 millones ‘cubiertos’ supuestamente con bonos del Tesoro Nacional para tapar contablemente el sobregiro. El saldo de la cuenta es el soporte real de la dolarización, de lo contrario no tendría sustento y la emisión monetaria se supeditaría a necesidades urgentes del Gobierno Central, por ello no sería factible controlar la masa monetaria o medio circulante en la relación de esa variable (MV=PT) y no habría control de la inflación pues el Gobierno podría cubrir todas sus necesidades presupuestarias, prioritarias o no, con emisión de más medios de pago a cargo del instituto emisor. El riesgo podría, teóricamente, controlarse estableciendo en la Constitución una norma que disponga la obligación de utilizar exclusivamente dólares norteamericanos en todas las operaciones dentro y fuera del país, pero no puede descartarse que se burle esa norma con reforma de la Carta Magna con base en los art. 441 y 442, haciendo mayoría en la Asamblea. Será posible evitarlo solo si los ecuatorianos actuamos con responsabilidad y respetamos las reglas.

Iván Escobar Cisneros