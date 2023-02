Rescatar la educación

Parece ser una excelente noticia. No conozco exactamente las reformas a la Ley de Educación, llamada Bilingüe, pero dan una gran esperanza al futuro de niños y jóvenes ecuatorianos. Por fin, una estupidez revolucionaria menos. Antes se daban tres exámenes trimestrales. Si se tenía entre 25 y 29, se quedaba al examen de Aplazado para obtener mínimo 16 y completar 45 puntos. Con 30 o más se daba el examen final. Si no completaba 45, un examen de Suspenso, con mínimo 15 puntos. Así se pasaba el año sabiendo. No como hoy, que hay que “hacer solicitud para perder el año”. Bien por el Gobierno y la ministra. Hay que esperar que, especialmente los padres de familia, se preocupen del futuro profesional de sus hijos.

Leopoldo H. Vega Cuvi