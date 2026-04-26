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Cartas de lectores

Reflexión sobre el ser humano: responsabilidad, conciencia y bien común

Una reflexión sobre la conciencia, la responsabilidad y la necesidad de renovación constante del ser humano para construir una sociedad más justa

La reflexión personal es clave para construir una sociedad más consciente y responsable.

La reflexión personal es clave para construir una sociedad más consciente y responsable.CANVA

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El ser humano debe ser consciente y responsable de sus dotes; a la luz de su misión pensante y con vinculante espíritu creativo, debe sumar siempre fuerzas en favor de una existencia digna, con vistas al bien común.

El desafío de renovarse en tiempos complejos

Lo importante es reflexionar sobre uno mismo, recomponer contextos sin unificarlos, y proyectarlos hacia el futuro. Renovarse o morir es la cuestión, en especial delicada y compleja, que puede suscitar intereses engañosos por parte de personas sin escrúpulos y ser ocasión de realidades inhumanas.

Si en verdad nuestro verbo es retoño del verso, como tal ha de reorganizarse en comunión y comunidad para conseguir esa poesía perfecta como especie vital que somos.

Víctor Corcoba

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