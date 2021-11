Es importante conocer quién redactó el informe de los Pandora Papers, por ser un tema relevante, por tratarse del primer mandatario del país y por la fama que tienen estos políticos fanáticos que muy fácilmente se dejan influenciar por intelectuales sectarios. No sería nada extraño que se repita la historia del ‘pen drive’ que llegó a manos de un juez para dictar sentencia a diario El Universo. Seguro que los comisionados no leyeron el borrador de 241 páginas o no lo entendieron, pues nada entienden, peor el tema de paraísos fiscales que no es claro para el común de los mortales. Un informe técnico debe ser: veraz, ecuánime, corto, de fácil entendimiento y la fuente de información, confiable.

Pablo Jarrín Reinel