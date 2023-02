Radio Cristal celebra 66 años de transmisión popular

El domingo 24 de febrero de 1957, don Carlos Armando Romero Rodas, el popular CARR, como lo llamaban amigos y cercanos colaboradores, soñando con hacer radiocomunicación lanzó su potente voz al éter cósmico con su pequeño transmisor no profesional de 200 watt de potencia en la frecuencia de los 870 Kc. de Amplitud Modulada -AM, equipo de transmisión que se conserva incólume como reliquia viva en el Teatro Estudio Julio Jaramillo, en el primer piso del edificio de Luque 1407 y José de Antepara. Hoy está colmada con toda la tecnología moderna de una radio, como merece su audiencia de campo y ciudad. ¿Qué ecuatoriano no recuerda haber sintonizado Mañanitas ecuatorianas los domingos, de 06:00 a 07:00, donde se ovaciona nuestra música y sus mejores exponentes? ¿ O Desayúnese con las noticias, donde la hora es dada a cada minuto, recordando a que la puntualidad es sinónimo de responsabilidad en el trabajo y en toda actividad, y las oportunidades de trabajo por medio de sus comunicados son esperadas por sus oyentes para poder llevar el pan a sus casas? ¿La sorpresa radial de las 11 y el recordado programa artístico El horario triunfal de la 1 y 45, programas donde la música nacional y sus intérpretes tenían su espacio? ¿Quién no recuerda El balcón del pueblo, con artistas en vivo desde fuera de estudio? ¿La Estrella Cristal, que lanzaban a la cumbre exquisitas voces femeninas de la música vernácula ecuatoriana? ¿La despedida e inicio de cada año, minutos antes de las 24:00, con duras críticas constructivas a las autoridades y el mensaje alentador en la búsqueda de mejores días para la nación y sus congéneres? CARR nació en Guayaquil el 3 de abril de 1929. Su voz se apagó tras 58 años de radiodifusión y 75 de proficua existencia. Artistas nacionales y extranjeros que valoran el tesón de un medio de comunicación honesto y transparente, directivos, locutores y ciudadanía hoy rinden homenaje a tan prestigiosa empresa radial y hacen votos porque Cristal siga sonando fuerte en cada hogar ecuatoriano. El viernes, 24 de febrero de 2023, desde las 18h00 se desarrollará en el teatro estudio Enrique Ibáñez Mora un programa en vivo con artistas e intérpretes de la música vernácula ecuatoriana al puro estilo cristalino, con la animación profesional de sus locutores de raigambre popular.

Elio Roberto Ortega Icaza