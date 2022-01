Quito versus Panamá

Sr. Dr. Guarderas, alcalde de Quito, si usted es invitado a una reunión formal, ¿va con terno de marca, pero remendado? Quito está así. Ha arreglado los pasos a desnivel de la Patria y del Distribuidor de la 10 de Agosto y Eloy Alfaro. Pero la imagen del paso a desnivel del Labrador es de un pordiosero, por tantos remiendos y parches que tiene en más de 1 km (desde la Galo Plaza a la 10 de Agosto). Si la 10 de Agosto es la arteria de la ciudad, quite esos bordillos del paso a desnivel de La Y, verdaderos ateromas de la vía con bastantes hierbas que terminarán infartando a los quiteños. En cuanto a Panamá, paraíso fiscal de algunos ecuatorianos, ha progresado terriblemente. En diciembre de 2021 estuve allí. Llaman la atención los grandes edificios, como la Torre de Donald Trump (66 pisos), el edificio de Abdalá (donde el guía dice que cada piso cuesta 1 millón de dólares) y El Tornillo, ganador del premio al ornato de la ciudad. Existen 4 bancos ecuatorianos, entre ellos el del presidente. ¿Será cierto? En el Mercado de los Mariscos me sirvieron un ceviche de pescado en vaso plástico y con dos galletas. Lo más sorprendente: allí encontré como comensal a Gustavo Jalkh y su combo, ejecutor de la metida de mano de Correa en la Justicia. Se siente la plata de Ecuador en esa ciudad. Pese a todo me quedo con mi bello Quito, aunque con su terno de marca remendado.

Dr. José Mayorga Barona