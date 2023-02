Al presidente Lasso, con el triunfo del NO se le complicó su mandato. Pudo más el NO en la consulta ya que no fue elaborada para lograr que esto cambie. Los partidos políticos están con ansia de poder y no les importa el pueblo que le dio su voto, no piensa que esto es pasajero y siempre hay que ver más allá de sus intereses políticos. Queremos que las autoridades sean un mejor ejemplo para la sociedad y que cumplan por la ciudad. Debemos estar vigilando que no cometan errores en sus gestiones; tienen capacidad de mentir con facilidad, logrando legar al poder; luego olvidan todo lo prometido. Siempre nos ven la cara de ingenuos. No queremos volver al pasado, a un camino sin dirección.

Jorge Enrique