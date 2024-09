Proyecto de atención médica extendida los sábados: una necesidad

En un país que ha enfrentado múltiples desafíos (pandemia, aumento de la inseguridad), es imperativo adaptar el sistema de salud para asegurar atención continua y accesible. Un gran problema que enfrentamos en el IESS y en el MSP es la rigidez en los horarios de atención. Las normativas laborales actuales, como la Losep y el Código del Trabajo, fueron diseñadas hace más de una década, cuando el contexto social y sanitario era muy diferente. Hoy más que nunca necesitamos actualizar nuestras prácticas para reflejar la realidad en tiempos de crisis. Una preocupación constante es la movilidad y seguridad de los pacientes. Iniciar la atención a las 6:00 a.m. o extenderla más allá de las 9:00 p.m. se ha vuelto impracticable por los riesgos que enfrentan el personal médico y los usuarios. ¿Por qué no adaptarnos y ofrecer opciones más seguras y accesibles para todos? En mi experiencia, los sábados o domingos, turnos de 6 horas, no suelen ser rentables. En ocasiones, durante estos horarios la afluencia significativa solo se concentraba en 3 o 4 horas. Esto no significa que no debamos intentarlo. He propuesto un proyecto de atención extendida los sábados que permitiría mayor flexibilidad para los afiliados y reduciría el ausentismo en consultas externas. No es solo una solución temporal, sino una invitación a mis colegas médicos y paramédicos en todas las unidades del IESS y el MSP a arrimar el hombro. La salud del país depende de lo que estemos dispuestos a dar. Hagámoslo por nuestras familias, por amigos que alguna vez necesitaron un especialista durante un fin de semana. Trabajemos juntos para que la atención médica sea accesible en horarios más flexibles. “Solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar mucho más lejos”. Si actuamos unidos podemos asegurar que nuestro sistema de salud sea más adaptable a las necesidades actuales, sin comprometer la seguridad o la eficiencia. Este llamado no pretende evadir la normativa vigente, sino generar un espacio de diálogo constructivo con las autoridades competentes para que juntos podamos encontrar soluciones que beneficien a todos.

Alfonso Mora Veintimilla