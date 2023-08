El rol del CNE es ser una agencia de empleo para el cargo más importante del país: la presidencia de la República. El CNE no les pide el currículo a los candidatos, solo sabemos que andan en bicicleta, tocan un instrumento musical o bailan en la tarima. El Código de la Democracia ha destruido la democracia, ha permitido que los partidos se alquilen, que se atomicen las candidaturas para ser elegidos por un pequeño porcentaje, con una manada de borregos que creen que el Estado los debe mantener. El CNE ha permitido que los partidos se alquilen. ¿No sabemos cuál es valor del alquiler? Esto no es gratis. No hay control de gastos de campaña o si hay dinero limpio o dinero negro. El CNE debió publicar la hoja de vida de todos los candidatos. No sabemos qué hacen, de qué viven, y algunos no pagan impuestos. La pregunta más importante a un candidato es: ¿por qué quieren ser presidente? ¿Para qué quieren ser presidente? ¿Cuáles son sus méritos personales? ¿Quiénes serán sus ministros? ¿Cómo van a sufragar sus programas de trabajo? ¿Cómo van a pagar la deuda de la década robada? ¿Qué van a hacer si se niega la irresponsable consulta del Yasuní? Qué podemos esperar si al presidente lo eligen analfabetos, presos sin sentencia y menores de 16 años a quienes los padres no les dan las llaves de la casa. Creo que lo mejor habría sido que el presidente Lasso termine su mandato.

Juan Orús Guerra