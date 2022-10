La pregunta # 1 reformaría lo relacionado a las Fuerzas Armadas

La Corte Constitucional dice que la pregunta # 1 crea una facultad más para el presidente de la República, alcanzando un fortalecimiento adicional del sistema presidencialista. Esta se activaría solo a través de una solicitud de la Policía, de la cual el presidente es máxima autoridad. La Corte se aleja de la objetividad de interpretación; no se pide enmendar el art. 147 de las atribuciones del presidente de la República; se estaría enmendando el art. 158 de la Constitución; más aún, el numeral 16 del art. 147 CR ordena al Ejecutivo ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cuál sería el temor? Si él es el responsable. Es más, ya no tendría la complicada tarea de estar vigilando en los estados de excepción. Cuando se trata de utilizar a las FF. AA. en apoyo a la ciudadanía, en su protección y para salvaguardar la vida de los presos, la CC se la tiene jugada por el no, simplemente. Después de todo, a quien le echan la culpa es al mandatario. No se entiende por qué les molesta que la Presidencia se fortalezca, si es para salvar vidas ecuatorianas. Es recomendable que ya se comience en el análisis de lo que revisará la Corte con relación al fondo de las preguntas seleccionadas. Debemos sospechar de todo, por la demora en estos trámites y por cuánto se demorará la Asamblea para tramitar las reformas, constituyendo una burla para el ciudadano.

Ab. Franklin Lituma Manzo