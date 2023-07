Definitivamente: todo es posible en este país. Vemos diariamente cómo se burlan de las leyes escritas por sabios y eruditos. Simplemente porque no las aplican como debe ser: hacen las leyes, pero sin los reglamentos, no hacen un control de calidad a lo escrito, establecido y sacramentado de quien lo hace, quien lo revisa y quien lo aprueba. Esto que se hizo es enviado al Registro Oficial para su publicación y se convierte automáticamente en Ley de la República. Como muestra tenemos el cambio del Código Penal por el Código Orgánico Integral Penal. Así vemos cómo jueces de otras jurisdicciones dictan órdenes de libertad a políticos y delincuentes sentenciados; por ello es que estos entran y salen de prisión, con medidas sustitutivas. Choferes alcoholizados que atropellan y matan gente inocente con alto grado de alcohol en su sangre y luego salen con medidas sustitutivas. Un juez que dictamina el sobreseimiento de procesados por peculado en el caso de la compra de siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron y murieron personas, y tres están inservibles. Para colmo, el perito encargado de volver a elaborar y presentar su informe es acusado de peculado. El presidente dictaminó la muerte cruzada, habrá nuevas elecciones y de los 137 vagos e ineptos asambleístas que tuvieron apenas 4 % de aceptación por parte de la ciudadanía, algunos van a volver a ser candidatos. Ocho candidatos a la Presidencia y hasta ahora no concretan qué van a hacer. Van a volver a botar a la basura, en elecciones, casi 80 millones de dólares, sin beneficio de inventario. Desde hace año y medio no hay medicamentos en los hospitales del IESS y del MSP. En la pregunta sobre el ITT, si gana el SÍ, cuánto dinero perderá el país. Se habla de que el Estado dejará de percibir casi 1.200 millones de dólares por año. Definitivamente, todo es posible en este país, digno de mejor suerte, si no hubiese los politiqueros que tenemos.

Roberto Flores