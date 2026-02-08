Expreso
Cartas de lectores: Politizan a los muertos de Amaduz

En efecto: unos falsos cristianos

Entre tanta sucia manipulación, incluso con los muertos, ha tenido que ser una maestra onubense, Aurora Báez, la que denuncie la vergonzosa politización y profanación en Huelva de los muertos, incluso católicos, en los trenes de Adamuz (accidente ocurrido el domingo 18 de enero de 2026).

En efecto: unos falsos cristianos, -con su obispo, la alcaldesa y la prensa del PP (Partido Popular)-, han conseguido atrasar el funeral estatal en beneficio del solo católico, presumiendo de que, si no ya en España, ellos son aún mayoría, dicen, en esa provincia, como si el ser más les permitiera hacerlo.

Martín Sagrera

