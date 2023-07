Las penalidades del IESS

La comisión designada por el Gobierno recomienda, entre lo más relevante, aumentar de 30 a 35 años los años de aportes y que los décimos, que hoy no lo hacen, también deben aportar. EL asunto, estimado contertulio, es que el problema del IESS no solo es pensiones, es general, en los ámbitos administrativo, operativo y hasta de corrupción. Citemos algunos incrementos abusivos de personal, la malhadada decisión de no pago del 40 % de aporte estatal, atención en salud a hijos menores de edad sin financiamiento, abultada deuda estatal, inversiones a troche y moche de bonos del Gobierno de difícil recuperación, disminución del porcentaje de pensiones para aumentar el aporte del deficitario Fondo de Salud, inversiones en la cuestionada hidroeléctrica Toachi-Pilatón, etc., etc. Esto y mucho más, se reseña en el proyecto IESS: situación y soluciones, de mi autoría, que en su oportunidad fue difundido en uno de los diarios del país.

El IESS requiere de urgentes medidas, que de no adoptarse en poco tiempo, estaríamos lamentando su muerte por inanición, lo cual sería catastrófico para el país, pues más del 50 % de la población se sirve del instituto.

José Morales-Tejada