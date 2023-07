Los urdesinos fundadores, tenemos la esperanza de que esta carta sea leída por el actual alcalde Aquiles Álvarez, que ha dicho que deben acercarse los ciudadanos a la autoridad municipal para poder conocer cuáles son los problemas y quejas que tenemos en cada sector. Nos referimos a la empotrada de cables y postes modernos en la Av. Jorge Pérez Concha (Circunvalación Sur), en Urdesa Central. Esta fue, hace muchos años, una ciudadela respetable; la Av. Jorge Pérez Concha tiene la misma importancia que la V. E. Estrada. Circunvala toda la ciudadela, desde la entrada hasta el final, pero luce abandonada, en especial desde la calle Guayacanes hasta el parque Jorge Pérez Concha. Los postes caídos constituyen un peligro; los cables forman verdaderos tallarines, los transformadores ya no aguantan más peso. Los que hemos vivido en Urdesa por más 60 años (de la tercera edad) queremos mejores días para nuestra amada ciudadela. El abandono e indiferencia de las anteriores autoridades nos afecta de manera sicológica. Muchos vecinos han fallecido, otros ya abandonaron Urdesa Central buscando un mejor entorno. Diario EXPRESO ha dado amplia cobertura publicando mis cartas, pero hay momentos en que me digo para qué sigo escribiendo si las autoridades no nos escuchan; hay desmotivación y eso en una persona de 80 años afecta el estado de ánimo. Tengo los impuestos pagados al día, me considero una ciudadana cumplidora de mis obligaciones; reciclo, y cuido una peatonal de manera personal, con todos los gastos que ocasiona mantener un área verde.

Señor alcalde, tenemos todas las esperanzas en su labor municipal, que está tratando de mejorar lo que la anterior Alcaldía no hizo.

Laura Gómez Serrano