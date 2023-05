Pedido al nuevo alcalde para el gerontológico municipal

El Centro Gerontológico, Arsenio de La Torre Marcillo lo dirige actualmente la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tras dos años de haber estado sin dar servicio. Su directora y el personal administrativo se esmeran por dar lo mejor de ellos. Hay grandes innovaciones en beneficio del adulto mayor: consultorio y enfermera. Clases obligatorias de Psicología, Desarrollo de Habilidades, Gimnasia. Los profesores especializados las preparan para convertir cada una en herramientas para vivir a plenitud y con alegría esta etapa de la vida. La palabra vejez no es nombrada, no sentimos la edad que tenemos. Valoramos ser parte del Centro Gerontológico. Hay talleres complementarios, gimnasia cerebral, clases de dibujo y pintura, de yoga, taichí, de canto -ya el coro tiene presentaciones-, de guitarra, costura, bailoterapia, computación, bordado, tejidos, etc. Se puede escoger tres talleres por estudiante. Los jardines son preciosos, bien cuidados; las aulas ofrecen gran comodidad y seguridad. Hay una capilla; en poco tiempo pensamos tener una más cómoda y poder dar misas. Tenemos un día a la semana películas en una aula ambientada para el efecto, y otro día Chocolate para el alma, con una psicóloga. El orden y limpieza son impresionantes, los empleados trabajan con gran dedicación. Esperamos que el nuevo alcalde Aquiles Álvarez nos ayude: deseamos poder cruzar al Centro Comercial Albán Borja. Ya tenemos puerta de ingreso, pero los vehículos se estacionan al pie impidiendo nuestro paso. Necesitamos también un rompe velocidades y rayas amarillas en el piso que indiquen mermar la velocidad; los vehículos no contemplan que somos adultos mayores, no se detienen.

Laura Gómez Serrano