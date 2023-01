La paz está cambiando de color

La blanca paloma que la simbolizaba ha cambiado el color de su plumaje. Cada día se torna más incierta. El optimismo va desapareciendo, dando paso a la incertidumbre, porque ya no existe la seguridad de nada; se tambalea, igual que la justicia. Estamos viviendo un relativismo existencial, ya no existe la verdad pura; ahora se la somete al arbitrio y criterio de las personas, terrible aberración. La seudodoctrina del Ver y dejar hacer. A mí no me toca, porque no me beneficia en nada, se ha instalado en nuestro país y es una vergüenza total, pues deslinda responsabilidades que nos competen a toda la sociedad. Se están pisoteando deberes y derechos, y por tanto la Justicia se quedó sin piso. La función Judicial corrupta, casi en su totalidad, es la triste y pobre celebridad, que brilla por no tener escrúpulos y contribuir a que el andamiaje del país se hunda en el caos y la paz sucumba. El abrazo fraternal está cayendo en desuso, el quemeimportismo alzó su trono; no se valora ni a la familia ni a la tierra que nos vio nacer. Todos quieren ser ricos sin trabajar y sobresalir aunque sea en lo malo para figurar. Están acabando con la paz; la paloma ya no es blanca, sino oscura, como el incierto y negro destino que nos espera, si no luchamos de palabra y de obra. Si pudiera lanzar hoy al abismo los errores que profesa el mundo entero, no me importaría ofrendar mi vida en holocausto para borrar el mal de lo terreno. ¿Por qué reina la maldad si un paraíso nos dejó el Creador? Porque estamos ciegos e infestados, sucia el alma por la mortal corrupción. ¡Quisiera sembrar en la Tierra, pompas de ilusión con bendiciones! Para desterrar el pecado que envilece y acabar para siempre con las malas acciones.

Myrna Jurado de Cobo