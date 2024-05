Payaso Poquito da lecciones serias. ¿Y usted, qué espera?

Algunos no emprenden por falta de dinero y vergüenza, tema que no debería existir si el trabajo es honrado

No todas las personas tienen su ‘plan de vida’ y con esto no me refiero a las fases que el ser humano atraviesa, esto es, nacer, crecer y morir; ni tampoco a la rutina que se apodera del individuo, sino a la lucha por lograr lo que se anhela.

Tener un trabajo formal y estudiar la universidad al mismo tiempo muchas veces no es posible y es precisamente esa falta de recursos la que impulsa el abandono de los estudios. Pero para quienes piensan que tirar la toalla e ingresar al grupo de los ‘nini’ (ni estudia ni trabaja) es la única opción, vale la pena que conozcan la historia del estudiante universitario guatemalteco que cursa la carrera de Derecho y trabaja como payaso.

El día de examen de Derecho Penal, Poquito, nombre artístico del estudiante, no alcanzó a cambiarse de ropa y por no faltar se presentó con su indumentaria de trabajo. Al pararse en la puerta del aula, alumnos y docente regresaron a ver. El profesor permitió su ingreso al aula una vez que hubo escuchado la justificación del uso del atuendo y lo felicitó diciéndole: “pocas personas hacen lo que usted hace, siga adelante”. El joven aprobó el examen y el tema se hizo viral.

La Biblia en 2 Timoteo 2:15 dice: “esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad”.

El esfuerzo trae recompensa. Algunos no emprenden por falta de dinero y vergüenza, tema que no debería existir si el trabajo es honrado.

Marysol del Castillo