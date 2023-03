Paro del bus urbano en Ambato

No es justo que la ciudadanía ambateña pague consecuencias por la inoperancia de autoridades y transportistas incapaces de consensuar el valor del pasaje del bus urbano; políticos que no conocen ni quieren utilizar la técnica numérica. No habrá acuerdo mientras no haya ayuda especializada. Basta de improvisar señores políticos, su presencia ha causado grandes males en Ecuador desde 1830. Estamos en el siglo de la ciencia y tecnología. Para cumplir su deber apóyense en estas herramientas. El pasaje de bus urbano resulta de la relación por cociente entre el costo del bus en una unidad de tiempo y la cantidad de pasajeros en ese tiempo (Pasaje = costo día bus/pasajeros día). El denominador es igual al triple promedio de la recaudación diaria de buses de todas las operadoras y rutas, dividido entre la tarifa vigente. El costo día bus es igual a la suma de costos: inversión (propiedad), operación, mantenimiento y administración, el primero compuesto por costos (depreciación, seguro, garaje, matrícula, etc.) ; la operación: sumatoria de combustible, sueldos de conductor y ayudante.; mantenimiento preventivo (cambios de aceite, bujías, filtros, etc.) y revisión (bujías, bomba de cebado, conectores, cableado, etc.). Mantenimiento correctivo: reparaciones (motor, bomba de inyección, caja de cambios, etc.); administración: costos indirectos más utilidad. El primero corresponde a gastos generales (alquiler, salario personal administrativo, servicios básicos, cuotas, impuestos, multas, etc.). Utilidad (5 %-10 % del pasaje).

Marco A. Zurita Ríos