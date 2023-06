Ecuador, por estar ubicado en la zona tropical, tiene gran diversidad biológica y de ecosistemas. El fenómeno de El Niño afecta seriamente a la agricultura empresarial y familia, por lo que hay que cuidar y proteger al sector productor, garante de la disponibilidad alimentaria del país. No se puede permitir que inescrupulosos escondan productos básicos como arroz, papa, cebolla, verde, tomate, frutas, para luego venderlos al triple del valor establecido por ley. Si los precios suben cada semana es por una manipulación de grandes sectores agroindustriales. No es el pequeño campesino, sin capacidad para guardar, pues lo vende directamente a piladoras y silos, con precios bajos. Se hace urgente un plan de control para que los corruptos no abusen de una situación natural que ni siguiera está declarada en el país. El gobernador del Guayas realizó un operativo en el mercado de Montebello, donde se pudo constatar en facturas que compraban en $ 48 y $ 58 un quintal de arroz que hace días costaba $ 32. Si bien la prolongación de las lluvias ha causado estragos a nivel nacional en algunos productos, incluyendo pérdidas de sembríos de arroz, estos no se han detenido y para agosto hay nueva producción de gramínea. El grano evidencia alza de costo por picardías de acaparamiento de productos con fines de estafa. Señor ministro de Agricultura, controle la distribución y venta de productos en mercados, tiendas, supermercados; ponga mano dura con los acaparadores corruptos que están golpeando al consumidor final. Exigimos control eficaz.

Robespierre Rivas Ronquillo