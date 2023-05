Pacto, pánico y estupidez

¿Que no existe pacto entre el PSC y Rafael Correa? ¿Qué fue entonces lo que hicieron ambos partidos hace dos años para, como primer objetivo, tratar de captar la presidencia de la Asamblea a favor de Henry Kronfle del PSC? Desde que se inició este Gobierno, cínicamente estos dirigentes han expresado que no existe pacto pero sí “coincidencias”, con las que han saboteado vez tras vez en forma asaz perversa en la Asamblea al Gobierno para derrocarlo por medio de los legisladores de UNES y PSC. Estupidez es la “torpeza notable en comprender las cosas”, según el Diccionario de la Academia Española de Lenguas. La muerte cruzada es un mecanismo dispuesto en el art. 148 de la Constitución, cuya ejecución es competencia privativa del presidente constitucional en ejercicio del poder, bajo lineamientos que en el mismo se fijan. La Corte Constitucional se pronunció sobre esta acción presidencial y no encontró inconstitucionalidad. ¿Sus miembros demostraron estupidez al actuar en apego al Derecho? Que el Gobierno haya aplicado este mecanismo no es haber demostrado pánico sino seguridad, responsabilidad con el país y entereza. ¿Pánico es evitar la anarquía social promovida por estos dos partidos políticos aliados con el nihilismo del ala radical comunista de la Conaie? ¿No es pánico saber el PSC que no volverá una tercera vez a la Presidencia por el rechazo de la ciudadanía a su arrogancia? El Dr. Camilo Ponce Enríquez, expresidente de la República y fundador del PSC no hubiera tomado la actitud de estos dirigentes que han hundido al PSC en el descrédito.

Alejandro Coello Romero