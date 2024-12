Cartas de lectores: Más libre y en paz

Revise ese cajón olvidado o ese rincón lleno de cosas que ya no usa. Pregúntese: ¿esto me aporta algo positivo?

Quiero compartirles una reflexión que ha cambiado mi manera de ver las cosas: el orden en nuestros espacios puede transformar nuestra vida. En un mundo lleno de prisa, donde muchas veces acumulamos más de lo que necesitamos, detenernos a organizar puede traernos una sensación de calma y claridad. Cada objeto que conservamos tiene un significado, pero también ocupa un lugar físico y mental. Cuando elegimos lo que realmente es importante para nosotros y le damos un espacio adecuado, nuestra casa empieza a sentirse más ligera, y nosotros también. Imagine llegar al hogar y encontrar un ambiente que invita a relajarse, una cocina donde disfrute cocinar o un rincón que inspire a leer o a soñar. El orden embellece nuestros espacios, nos conecta con lo esencial y nos permite vivir con mayor equilibrio.

Demos el primer paso hoy. Revise ese cajón olvidado o ese rincón lleno de cosas que ya no usa. Pregúntese: ¿esto me aporta algo positivo? Si hace una limpieza, un descarte de lo que ya no usa y quizá pueda vender, regalar o donar a alguna fundación (creo que es una época perfecta para dar alegría a otras personas que necesiten lo que ya no usa). Al hacerlo mejorarás su entorno sino y se sentirá más libre y en paz. El orden es una forma de cuidarnos, de cerrar ciclos y de abrirnos a nuevas oportunidades. Ojalá esta pequeña inspiración lo motive a crear un espacio que lo haga sentir feliz y pleno.

Teresita Sandoval