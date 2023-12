Sobre: “Norero se codeó con piezas claves del Gobierno de Lasso”

La nota publicada bajo el escandaloso titular en sentido de que Norero se ha codeado con “piezas clave” del Gobierno de Lasso es insidiosa y concluye sobre una falsedad. Yo no me he codeado con Norero. La persona que escribió la nota reproduce una infamia. “Aunque niega”, hace entender que es cierto ese chat. Tan es falso que fue retirado del proceso. Lamento tener que enviar este mensaje, pero no entiendo un titular y un contenido tan desprovisto de realidad y ciertamente sensacionalista. Y que afecta injustamente mi prestigio. El mensaje, incluido entre los que se publicaron de la extracción del celular de Norero, no es de mi autoría, nunca lo he enviado, jamás he tenido contacto con delincuentes; y si el redactor no cree en mi afirmación, por lo menos queda duda, incompatible con ese titular; y debió revisar todo el proceso en el juzgado que tramite la causa; verá que no está ese supuesto chat y si habría tenido más respeto por la verdad, quien escribió la nota debió incluir lo que fiscal dijo en la presentación de este chat (en audiencia de formulación de cargos), que era dudoso.

Diego Ordóñez