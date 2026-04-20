El negocio del título de Doctor Honoris Causa: Cómo se desvirtúa su verdadero significado
El título de Doctor Honoris Causa ha perdido su verdadero valor al ser otorgado sin criterios académicos, convirtiéndose en un negocio
El título de Doctor Honoris Causa normalmente se otorga de manera excepcional a personalidades que han hecho méritos trascendentes en su vida académica, científica, política o pública. Las universidades que otorgan este merecidísimo honor son importantes académicamente y de reconocido prestigio, no todas las universidades otorgan este título.
Entretenimiento
Da indignación que seudouniversidades, sobre todo extranjeras, otorgan sin medida ni pudor este título honorífico a quien tiene recursos económicos y con toda desfachatez publican en los medios ceremonias de incorporación de los ‘doctores’, con vestimentas que se asemejan a los usados por la Tuna Madrileña, que deleitan a los turistas que viajan a España. Este tarifado título lo exhiben en sendos diplomas y sin vergüenza ninguna firman ‘Doctor o Doctora HC’.
Un negocio sin ética
Por el prestigio de nuestras universidades se debe poner coto a este negocio y pedir a las autoridades de educación superior que prohíban este tipo de farsa que desdice y vacía de contenido el verdadero significado de dicho título .
Alberto Molina Flores