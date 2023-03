La minoría es un respetable grupo de ciudadanos que con sus votaciones no han captado una mayoría. Nuestra Constitución da legalidad a las minorías, como es lógico y consecuente con el mundo en el cual vivimos, sin embargo en muchos ámbitos el poder de las minorías se ha constituido en un poder fáctico real y sus pretensiones rebasan el orden natural de las cosas. Me refiero específicamente a un segmento de la población nacional que apenas excedería el 8% de habitantes del país. Mas quienes fungen de sus líderes creen que por ser minoría, y estar amparados por eso, pueden hacer lo que les da la gana, en detrimento de una gran mayoría que está absolutamente en contra de sus pretensiones. El conglomerado al que el Sr. Iza dice representar tiene sus derechos y debemos defenderlos, nadie puede eliminar eso; sería ilegal e inmoral hacerlo. Pero a nombre de esos derechos, violentar los de otros que queremos vivir en paz, ya es otro cantar. El Sr. Iza no tiene patente de corso para caotizar al Ecuador y generar millones de dólares en pérdidas. Si pides respeto, respeta. Al Sr. Iza se le ha hecho costumbre pedir que se respete al indigenado, irrespetándonos a todos y exigiéndonos que se haga lo que él quiere, o se sufrirá consecuencias, las cuales ya han sido visibles y palpables en Quito y Guayaquil, y de lo cual, el señor Iza no ha dicho ni pío. El respeto a la voluntad popular es un derecho inalienable, pero estar bajo el imperio de “el poder de la minoría”, es algo que sinceramente no puedo digerir en un país donde propugnamos velar por el buen vivir y el desarrollo sostenido de todos sus ciudadanos.

Francesco Aycart C.