Medicamentos para el VIH

Un noticiero informa sobre la falta de antirretrovirales en el hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo. ¿Qué pasó con estos medicamentos vitales para los enfermos de VIH? Ellos no pueden estar sin sus medicinas, se está jugando con la vida de estas personas, o no importa porque son una minoría adicional. No se está dando atención médica para ellos ni en el IESS, ni en el hospital Daniel Rodríguez, porque sorpresivamente desaparecen ciertas medicinas. ¿Será porque estos se utilizan en el tratamiento de la COVID-19? Autoridades, por favor, que se investigue esta situación y qué está pasando con la atención en emergencia en ambos hospitales para los enfermos de VIH.

Lenin Israel Bastidas Morán