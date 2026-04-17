Ser maestro: La vocación de formar ciudadanos íntegros y libres

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Ser maestro, es conocer y compartir la ternura de los seres humanos; es llevar la alegría en su mente y corazón; es amar lo más simple de la vida; para encontrar en ella la razón de vivir.

Maestro (maestra) es aquel que con cariño y sapiencia enseña, para que sus pupilos vivan en paz y en libertad. El maestro es altruista, honesto, correcto, no soborna. Impulsa los valores con ejemplo. Pone su amor, su pensamiento y su cuidado en la formación de los ciudadanos que en el futuro sabrán forjar una sociedad libre y equitativa.

Legados de un maestro

El maestro es maestro a todas horas con fe, optimismo y sabiduría. Es el que ama la paz, el que prepara a sus alumnos para que sean íntegros y sean protagonistas en la construcción de un mundo pacífico sin odios, sin rencores, sin avaricias. Es el que con entusiasmo orienta a encontrar en sus alumnos la vocación para servir desinteresadamente.

El maestro sensitivo forja seres humanos maravillosos, amantes de la belleza espiritual, los vuelve seguros, gentiles y generosos.

Es el diseñador perfecto con clase y estilo. Hace de sus chicos los modelos que en la vitrina del mundo, en una gala majestuosa, exhiben sus dones con clara inteligencia y virtuosidad.

Maestro: Tu obra es subliminal. La humanidad espera todo de ti porque eres el hacedor de los ciudadanos equilibrados, libres, afectuosos, responsables.

Eres el diseñador y motivador perfecto.

Cumandá Campi Cevallos