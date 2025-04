Cartas de lectores: Los políticos y el sentido de la oportunidad

En cualquier caso, por inconsciencia o por dogmatismo, no son confiables para la conducción de un país

Un político maduro debe tener el sentido de la oportunidad: hacer comentarios oportunos y tener silencios oportunos. Los políticos que no tienen este sentido, por lo general son personas que giran alrededor de sus creencias, de sus deseos de figurar, y, resulta que sus expresiones son inoportunas. Esto se llama inmadurez emocional. En esta campaña hemos sido testigos de manifestaciones inoportunas: la mención de los “ecuadólares” por parte de dos asambleístas del partido político de la candidata de la Revolución Ciudadana, a quienes evidentemente mandaron a callar, una de ellas re elegida asambleísta. Penoso que se tenga asambleístas que deban ser mandadas a callar por su inoportunidad. Escuchamos también a un asambleísta electo, del mismo partido, que muy suelto de huesos habla de la debilidad del dólar, en tiempos muy cercanos a las votaciones de la segunda vuelta, sin considerar que el tema de la desdolarización es sumamente sensible en Ecuador y que le puede significar un duro revés electoral a su candidata. Además, que ataca frontalmente a EE.UU., dogmáticamente, despreciando la sensibilidad del electorado con respecto de este tema. No sé si son inconscientes sobre los efectos electorales de ciertos temas, o son dogmáticamente conscientes, al punto que anteponen esas opiniones sin importar los efectos que sobre las votaciones tengan dichos temas.

José M. Jalil Haas