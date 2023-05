A las madres, en su día

En tú día plasmo mis más sinceras palabras con tinta indeleble por tus bendiciones hacia mí desde tu vientre. Madre es aquella que está pendiente de la salud de sus hijos y al mínimo dolor físico, usando su sentido materno, siempre sabe lo que les sucede. Con su sabiduría y consejos se sobrellevan con sutileza las tribulaciones. Les debemos la vida entera, hasta el final de su existencia. Una madre dice: “Hijo, en mi vejez y falta de neuronas no me olvides; si no recuerdo tu nombre visítame, y con un beso en la frente házmelo recordar. Y si las nueras no lo permiten, recuerda que madre hay una sola y mujeres encontrarás siempre en tu camino”. Un abrazo fraterno a todas las madres, en especial a la mía, Pochita, que gracias a Dios sigue con nosotros pese a su enfermedad del olvido.

Javier Valarezo Serrano