Llamado a la eficiencia y desburocratización al GAD de Santa Elena

Ordenanzas vigentes que no parecen estarlo, funcionarios que desconocen sus funciones, desorden administrativo, excesivos tiempos para resolver peticiones, son la carta de presentación del GAD Municipal de Santa Elena, que de acuerdo con el Sistema Nacional de Compras Públicas en 2024 invirtió $ 205.014,40 en contratar una agencia de publicidad, y no en mejorar la trazabilidad y funcionamiento de sus procesos internos.

La falta de eficiencia administrativa y burocracia desmesurada saltan a la vista. Han transcurrido más de 360 días desde que presenté una solicitud ante este GAD, sin que a la fecha exista respuesta concreta. Esta misma realidad acompaña a cientos de ciudadanos por la indiferencia de esta administración. Hay grandes murallas burocráticas: 1. No existe trazabilidad procedimental, las ordenanzas que en teoría establecen la hoja de ruta a seguir no se aplican o se aplican mal. 2. Los funcionarios de ‘carrera’ parecen ajenos a los procesos que se sustancian en sus propios departamentos. Ante consultas sencillas, las respuestas más recurrentes son: “Eso es algo que analiza el personal técnico”. “Esa respuesta no se la puedo dar yo”. “Eso es algo que el director se lo dirá en informe”. Esto refleja desatención total al ciudadano, que en ocasiones se traslada durante horas desde otras ciudades con la única finalidad de requerir información. 3. Se mantiene un esquema de seguimiento de trámites rudimentario. En pleno 2025, con tantos avances tecnológicos, el ciudadano tiene que acercarse con un papel a cada departamento para conocer el estatus de su trámite. 4. ¿Un departamento de planificación que nada planifica? Su rol es el de ‘coordinador interdepartamental’. ¿Por qué no establecer un flujo directo entre los departamentos que sí suministran insumos para el procedimiento administrativo? Se ahorraría tiempo y sueldos. Obesidad innecesaria. El tiempo apremia; la ciudadanía será el principal espectador del actuar de la Administración del GAD. Esperamos encuentren la brújula que les permita mejorar y optimizar procesos, asegurando que la transición sea despolitizada, pensando a largo plazo y no hasta el término del periodo seccional en 2027. La administración debe trabajar por y para beneficio de sus ciudadanos, indistintamente, aun si dichos beneficios trascendieran periodos electorales posteriores. Mucho se puede lograr en optimización, planificación y reestructuración eficiente de procesos si se destina a ello una partida presupuestaria similar a la de comunicación y propaganda política de 2024.

José Daniel Alfonzo León