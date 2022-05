¡Hasta cuándo les creemos!

Desde que comenzó el nuevo gobierno, pensé que esto iba a cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Fueron tantas promesas de campaña que creí porque un administrador iba a presidir los destinos de la patria. Voté por ese candidato ganador, pensando siempre que el otro finalista de segunda vuelta, demagógicamente ofrecía cosas que en la práctica no iba a cumplir; y que además representaba el continuismo de 14 años de dos vagos teóricos e ineptos de los últimos dos gobiernos; ahora se sabe con razón que estuvieron envueltos en corrupción y que la justicia de EE.UU. ha desenmascarado a algunos de los que saquearon aquí entidades públicas, pensando y creyendo que allá no iban a ser molestados y disfrutarían de todo el dinero mal habido de coimas y sobornos. El nuevo gobierno hizo bien su primera tarea: combatir la epidemia de covid-19, pero eso fue solo el comienzo. Ahora nos azotan la delincuencia, el narcotráfico. Promesas de campaña que hasta hoy no se cumplen. No hay empleo a todo nivel y mandaron una ley tributaria que afecta al bolsillo de todos; en campaña dijeron que no incrementarían impuestos. El país no quiere más de lo mismo. Se inventan feriados a cada rato y los alargan como si la gente tuviese dinero suficiente para gastar. No piensan en el sector informal que debe trabajar todos los días para poder comer.

Roberto Flores