“La justicia no es para los pobres”

En nuestra pequeña ciudad de Milagro, nos conocemos a todas las autoridades, pero la mayor parte son ‘afuereños’, que vienen a llevarse el dinero que ganan, más los ‘viáticos’.

Me expresaba un abogado, que “una autoridad que primero fue fiscal y luego juez, ha construido grandes casas y con el sueldo que gana, no es para tanto...”, por lo cual es necesario que la Contraloría realice una investigación a todas las autoridades a fondo.

"¿O se habrán sacado el Loto?”. “Para cualquier trámite hay que poner ‘el aceite’, para que ruede, si no se estanca, y con ello no sirve la ley, si no se abona para el juez, por ello perdí el juicio de un pobre, incluso yo no le cobré mis servicios y él tenía la razón de ganar el juicio, pero lo perdimos”.

Esperemos señor director, que venga a nuestra ciudad un delegado de la Contraloría y haga una investigación a fondo a estas malas autoridades, que están para que respeten las leyes de nuestra patria. Como ejemplo, el Ab. César García Rodríguez ocupó varios cargos en el Municipio: fue secretario, comisario y síndico, fue fiscal y juez de lo penal, y falleció pobre, por su grave enfermedad. Ojalá que algún día se siga su ejemplo.

Gualberto Arias Bonilla