El IESS, otra oferta fallida

Personalmente tenía mucha esperanza en que el Gobierno de Guillermo Lasso tomaría acciones acertadas para salvar al IESS; pero ya se va y lo único que nos deja es un informe con recomendaciones formuladas por una comisión, que sin desconocer la capacidad de sus integrantes, no aporta mayormente a la solución mínima de problemas pues: en primer lugar se le encargó a la comisión analizar solo el seguro de pensiones, pero sabemos que este componente es únicamente una parte del problema. ¿Dónde están el seguro de salud, la corrupción, la parte administrativa, las inversiones, la base legal ya obsoleta, etc. Por otra parte, este informe irá al olvido por cuanto se pretenden dos meses de socialización, y ya tendremos otro gobierno encima. Con un poco de responsabilidad y buena voluntad, el Gobierno en cinco meses que le restan puede tomar estas acciones: 1.- Determinar con precisión el monto de la deuda del Estado con el IESS y hacer un programa de pagos en plazo real, sin poner como pretexto que no se ha cuantificado el monto total de la deuda y se necesita una auditoría para ello; la Contraloría años antes ya hizo este trabajo. 2.- Cobrar la mora patronal del sector público y del privado; en 2021 ascendió a $ 1.259,8 millones, más intereses, gastos administrativo y honorarios de abogados (El Comercio de 8 de abril de 2022). 3.- Levantar un inventario de los bienes inmuebles que posee el IESS, con sustento legal de propiedad para que el próximo gobierno proceda a su venta. 4.- Concluir la serie de proyectos de vivienda y proceder a la venta. 5.- Llevar a cabo un estudio profesional, puede ser con el concurso de universidades, del real requerimiento de personal administrativo y de servicios. 6.- Todos los servicios de salud que presta el seguro social deben ser financiados (caso de los hijos menores de edad de los afiliados; si desean de este servicio deben pagar). 7.- Encargar a Contraloría, a través de auditorías internas, el control previo de las compras de medicinas, equipos y otros insumos, estableciendo sanciones drásticas a los funcionarios corruptos. 8.- Los resultados de estas acciones permitirán al próximo gobierno conocer, con datos reales, la sostenibilidad de los diferentes seguros a futuro y si es necesaria la contribución de los afiliados con incrementos de aportes y/o años de aportación.

C. Wellington Ríos Villafuerte