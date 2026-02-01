Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | La justicia no puede ser selectiva

Es momento de abandonar la justicia selectiva en el país

El resurgimiento del debate sobre el contrabando de combustible en Ecuador a raíz de las denuncias que involucran al alcalde de Guayaquil, ha puesto sobre la mesa la discusión de un problema estructural que merece una atención integral. Si bien toda investigación orientada a esclarecer acusaciones o desmontar redes de corrupción es fundamental, resulta preocupante que los esfuerzos se concentren exclusivamente en un solo nombre y apellido.

Es momento de abandonar la justicia selectiva en el país. Denuncias públicas han revelado que existe toda una red que trasciende personas y territorios específicos, la cual genera perjuicios millonarios al Estado. Es obligación de las autoridades competentes actuar en todos los casos con la misma rigurosidad, sin importar apellidos o colores políticos.

Permitir la impunidad es ayudar a perpetuar la corrupción y mermar aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas, las cuales deberían estar trabajando para frenar el contrabando, que hoy constituye una de las principales amenazas a la seguridad nacional. No hacerlo es seguir alimentando a la minería ilegal y dar vía libre a las actividades delictivas de organizaciones criminales que operan principalmente en zonas fronterizas. Subsanar este problema requiere real voluntad política y efectiva coordinación interinstitucional.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Colombia y Ecuador arrancan hoy con un intercambio más caro de productos

  2. Editorial | La justicia no puede ser selectiva

  3. Gaitán Villavicencio | Violencia criminal creciente

  4. Fausto Ortiz | La milanesa

  5. Jaime Izurieta Varea | Olga Fisch, el Andino y la ciudad del futuro

LO MÁS VISTO

  1. Noche Amarilla 2026: guía completa para no perderse nada del evento

  2. Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

  3. Elche vs Barcelona EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga de España

  4. Correa reaccionó a versión de Díaz en caso Caja Chica: ¿Qué dijo?

  5. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador