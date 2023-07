Ante la urgente y vital necesidad de una nueva ley para la Seguridad Social acorde a los tiempos que vivimos y nuevas exigencias, quiero motivar a mis conciudadanos a involucrarnos en ella porque es nuestra institución. Para ello pido a los medios de comunicación abrir espacios para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, sin cálculos políticos u oponerse por oponerse, como ya se escucha a dirigentes de centrales sindicales que amenazan con salir a las calles, paro nacional y si es necesario, repetir en el país los lamentables acontecimientos que Francia afronta (porque es lo mejor que saben hacer) en ‘defensa’ del seguro, pues no permitirán su privatización (otra calculada mentira) ya que ellos no quieren o no saben que civilizadamente se pueden discernir las controversias, no con palos y piedras, armas de los incompetentes. Entre los afiliados y jubilados hay profesionales de alto nivel en todas las disciplinas de la academia, a quienes invito para que en un ejercicio de servicio a la patria y desinterés personal, se autoconvoquen y designen una comisión para que en representación de afiliados, jubilados y pueblo en general propicien un debate con la comisión designada por el Gobierno (compuesta también por afiliados y jubilados) que proponen (no imponen) una nueva ley para el Seguro Social. Sugiero como sede la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en cadena nacional se analice punto por punto la ley propuesta, con la esperanza de que se logre una ley de consenso, cuyos beneficiarios sean las actuales y futuras generaciones.

Carlos Hernán Borja