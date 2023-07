Que el IESS está quebrado, dicen, y para mantenerlo a flote se está proponiendo subir los años de jubilación. Justificaciones y pretextos existirán, y muy válidos, pero antes de que lo hagan, ¿por qué mejor no atacan los verdaderos problemas estructurales del IESS? ¿Nuestros gurús políticos no lo saben? Se los enumero: 1.- La existencia del Biess y el exceso de personal en toda la institución (una institución obesa). 2.- La creación de tanta ‘solidaridad’ para los aportantes: seguro campesino, atención a hijos menores de edad, madres solteras, etc. (que los aportes correspondientes los pague el Gobierno o el padre del hijo menor de edad). 3.- La existencia de miles que reciben jubilación anticipada por grado de invalidez (¿son realmente inválidos para el trabajo? ¿Son realmente inválidos?) 4.- Los robos, sobreprecios que existen en la medicina. 5.- Los negociados impunes con los prestadores de servicio externo. 6.- Luego de no pagar por años, o no pagar lo correspondiente a sus ingresos, realizar aportes fraudulentos, de última hora, para acogerse a una jubilación o a una mejor jubilación y prestación de servicios médicos. Solucionando todo esto, estoy seguro de que hasta podrían bajar la jubilación a 60 años. Pero como siempre, como hacen con el impuesto a la renta, prefieren seguir perjudicando al honesto afiliado.

David Ernesto Ricaurte Vélez