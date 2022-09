La historia se repite

Saqueaban tiendas durante protestas. Los tenderos que se negaban a pagar protección política se veían forzados a cerrar por los boicots. Las organizaciones estaban emplazadas en una trayectoria de choque. Vivían una junta a otra y ambas estaban empeñadas en atraer a similares electores potenciales. Existían barrios, verdaderos guetos al interior de ciudades, de los que hacía mucho habían huido hacia el extrarradio más salubre los obreros especializados. En esos barrios había altercados y mítines, ataques organizados a cuarteles generales de rivales y a los sitios que frecuentaban, y provocaciones y asesinatos de represalia. No estoy describiendo al Ecuador de 2022; esto es sacado del libro El Tercer Reich y narra lo acontecido en la Alemania de Weimar por 1930. Existían 2 grupos antagónicos y enemigos, que se peleaban entre ellos pero unidos contra la democracia, boicoteándola. Lograron destruir la democracia, uno de esos grupos aplastó al otro y el resto es una terrible historia. Quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla. ¿Las fuerzas democráticas, y sobre todo los electores, tendrán la suficiente madurez para entender lo que está en juego? Con mucho pesimismo tiendo a pensar que no, cuando desde la escuela nos enseñan a ver como héroes a presidentes como Juan José Flores y como libertadores a personajes como Fidel Castro.

David Ernesto Ricaurte Vélez