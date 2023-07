Quisiera agregar algo al excelente y certero artículo “Guayaquil se está volviendo invivible” del Sr. Víctor Garzozi, publicado en vuestro diario. Además de la excusa del asfalto de mala calidad, debo añadir que siempre, desde hace más de 30 años no terminan el trabajo como debe ser, que es el alisado de los bordes que lindan con las aceras. Esto es fundamental para la compactación de la obra porque ayuda a detener la presión vertical ejercida por los vehículos que cruzan incesantemente por las vías, que se deriva horizontalmente hacia las aceras. Antiguamente, después de poner el asfalto llegaban unos señores con un rodillo manual con el que diligentemente alisaban los bordes en todas las calles recién asfaltadas, con una ligera inclinación para ayudar a la evacuación del agua de lluvia. En la actualidad ya no se lo hace y se puede ver en todas las calles un trabajo mal hecho, irregular y antiestético. Eso es fácilmente observable en cualquier calle asfaltada de la ciudad.

Hoy pasé por una calle que está en ese proceso (García Moreno, desde 9 de Octubre hacia el norte), y vi que ocurría esto que estoy diciendo. Le pregunté por qué no hacían el alisado a un señor que dormitaba en una aplanadora mientras esperaba para hacer su trabajo, y me contestó groseramente: “¿Y por qué no lo hace usted?”

¡Guayaquil ya está invivible!

Jorge Gabriel Pantoja Vera